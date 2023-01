Le pagelle di Palermo-Bari: bene i rosa, Marconi match winner

I voti dei rosanero al termine della partita contro gli uomini di Mignani

PALERMO – Esordio con successo per il Palermo alla sua prima gara del 2023 tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. La compagine rosanero, al termine di una gara estremamente equilibrata, trova la vittoria grazie alla rete di Marconi, al suo secondo centro consecutivo dopo quello siglato a Perugia.

Di seguito i voti dei rosanero:

PIGLIACELLI: Davvero pochi i pericoli per l’estremo difensore rosanero, sempre attento anche sulle velenose conclusioni generate dal campo bagnato. Compie però una parata importante nella ripresa su Cheddira tenendo la porta inviolata. VOTO: 6,5

MATEJU: Nonostante qualche sbavatura il difensore ceco non demerita in maniera vistosa, guadagnandosi la sufficienza in virtù anche della caratura degli avversari in fase offensiva. VOTO: 6

NEDELCEARU: Solido e sicuro anche contro un cliente scomodissimo come Cheddira, dalle sue parti non si passa. Nel finale di primo tempo si rende protagonista di un bellissimo lancio a tutto campo verso Sala. VOTO: 6,5

MARCONI: Secondo gol consecutivo per il centrale rosanero che si riscopre nella nuova veste di goleador. Difende con attenzione per tutto il match e trova la zampata che regala i tre punti ai rosa VOTO: 7

VALENTE: Nel primo tempo è tra i più vivaci dei rosa, sfondando spesso sulla corsia di destra e sfornando tanti cross interessanti in area. Cala nella ripresa ma fornisce un apporto importante alla manovra rosanero. VOTO 6,5

dal 74’ TUTINO S.V.

SEGRE: Fa un grande lavoro di interdizione ma si fa vedere poco in avanti, non riuscendo ad essere incisivo in fase offensiva. VOTO: 6

DAMIANI: Chiamato a sostituire gli infortunati Stulac e Gomes, l’ex Empoli gioca una gara di grande intensità con tanti palloni toccati ed equilibrio in mezzo al campo. Rimedia un cartellino giallo che lo condiziona quando c’è da mettere la gamba in ripartenza. VOTO: 6,5

dal 64’ BROH: Da un apporto importante in fase di interdizione, difendendo bene il pallone e gestendo con ordine dalla inedita posizione di vertice basso del centrocampo. VOTO: 6

SARIC: E’ sempre nel vivo della manovra rosanero, non ha sempre la giusta lucidità nella scelta della giocata o del passaggio ma mette una grandissima grinta e migliora in crescendo soprattutto nella ripresa. VOTO: 6,5

SALA: Spinge a tutta fascia garantendo un’ottimo lavoro sia in fase di copertura che di affondo offensivo. Soprattutto nel primo tempo si rende protagonista di un paio di percussioni interessanti verso l’area di rigore del Bari. VOTO: 6,5

BRUNORI: Non segna ma combatte con i difensori tenendo spesso il pallone spalle alla porta. Ha u paio di occasioni per concludere verso la porta ma pecca un po’ nel killer instinct che lo contraddistingue. VOTO: 6

dal 86’ SOLERI S.V.

DI MARIANO: Corre tantissimo, pressa ad intensità estrema ma non riesce ad accompagnare alla quantità la giusta qualità per incidere in fase offensiva. VOTO: 6

dal 86’ BETTELLA S.V.

CORINI: Tatticamente la partita è preparata nei minimi dettagli, disinnescando in maniera efficace clienti scomodissimi come Cheddira, Folorunsho e Ceter. La squadra soffre pochissimo, non brilla in fase offensiva ma mette sempre corsa e dedizione trovando il gol che regala i tre punti contro la quarta forza del campionato. VOTO: 6,5