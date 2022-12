Le pagelle di Palermo-Cagliari: ottime prove di Stulac e Segre

I voti dei giocatori rosanero al termine del match contro gli uomini di Liverani

PALERMO – Il Palermo saluta il “Renzo Barbera” con un successo nell’ultima gara casalinga di questo 2022. Dopo due pareggi consecutivi i rosa tornano al successo battendo il Cagliari 2-1 grazie alle reti di Brunori, tornato al gol davanti ai suoi tifosi, e Segre. A poco vale, nonostante il forcing finale degli ospiti, la rete in pieno recupero di Pavoletti.

Di seguito i voti dei rosanero al termine del match:

PIGLIACELLI: Inoperoso per quasi tutta la partita, l’estremo difensore rosanero si fa vedere solo per qualche uscita particolarmente audace nonostante una prima parte di gara a tinte chiaramente rossoblù. Incolpevole in occasione del gol di Pavoletti, il portiere rosa si rende protagonista in pieno recupero con un intervento prodigioso che salva il risultato. VOTO: 6,5

MATEJU: Primo tempo con qualche difficoltà per il difensore ceco, tornato titolare dopo la panchina di Ferrara e in sofferenza sulla dinamicità del Cagliari soprattutto ad inizio match. Cresce nella ripresa, difendendo con ordine trovando anche qualche uscita palla al piede interessante verso il centrocampo. VOTO: 6

NEDELCEARU: Ancora una prova di grande efficacia del centrale rumeno, sempre padrone dei palloni aerei anche contro un veterano di questo fondamentale come Pavoletti. Un peccato per l’ammonizione per proteste che lo costringerà a saltare per squalifica la gara di Brescia. VOTO: 6,5

BETTELLA: Prestazione autorevole del centrale rosanero, ormai diventato un titolare fisso del terzetto arretrato. Ottimi tempi di intervento, sempre pulito ed efficace contro un cliente particolarmente scomodo come Lapadula. VOTO: 6,5

VALENTE: Non è particolarmente incisivo quando si tratta a concludere a rete ma, con l’andare avanti del match, diventa sempre più padrone della fascia destra. Prestazione maiuscola soprattutto nella ripresa nella quale, con maggiori spazi, può sfruttare al meglio le sue doti di spinta. Lodevole il contributo in fase di copertura. VOTO: 6,5

SEGRE: Dopo i netti miglioramenti in fase offensiva visti nelle ultime gare il centrocampista rosanero è riuscito a tornare al gol. Ci aveva provato già nel primo tempo di testa con un inserimento da manuale non riuscendo a colpire, si riscatta nella ripresa siglando il preziosissimo gol del raddoppio. VOTO: 7

dal 69’ BROH: Si piazza al posto di Gomes, spostato al centro della mediana, e garantisce un buon lavoro di copertura provando anche a sfondare in mezzo in contropiede quando si aprono gli spazi. VOTO: 6

STULAC: Finalmente sprazzi del vero Stulac. Seconda gara consecutiva da titolare e impatto importante nel match, procurandosi il rigore del vantaggio e servendo da corner il pallone a Segre per il raddoppio. VOTO: 7

dal 69’ SARIC: Segnali di miglioramento da parte del centrocampista serbo, entrato bene in gara sia quando si tratta di coprire che di attaccare in profondità. VOTO: 6

GOMES: Gara di grande sacrificio e tanta corsa per il centrocampista francese, con il compito di fare da “scudiere” a Stulac e di bloccare le iniziative del Cagliari in mezzo al campo. Meno protagonista rispetto a qualche gara fa, ma tanta sostanza. VOTO: 6

dal 77’ DAMIANI S.V.

SALA: La condizione atletica migliora e l’esterno rosanero diventa sempre più padrone della corsia mancina. Ad inizio gara soffre un po’ sul piano difensivo ma è preziosissimo in fase di spinta offensiva, andando anche due volte vicino alla rete con du e conclusioni pericolose. VOTO: 6,5

dal 81’ DEVETAK S.V.

BRUNORI: E’ sempre il solito, implacabile Matteo Brunori. Nove le reti in campionato del capitano rosanero che si sblocca anche tra le mura amiche del Barbera, trovando su rigore il gol che porta in vantaggio i rosa nel loro momento più difficile. VOTO: 7

dal 81’ VIDO S.V.

DI MARIANO: Corsa e sacrificio, come sempre, non mancano ma non riesce ancora ad essere particolarmente incisivo in zona gol. Ha un’ottima occasione nel finale di gara per calare il tris ma da distanza ravvicinata spara il pallone addosso a Radunovic. VOTO: 6

CORINI: Dopo due pareggi consecutivi il Palermo riesce a chiudere il suo anno solare tra le mura amiche del Barbera con un successo convincente. I rosa partono male, in difficoltà sul forte pressing dei padroni di casa, ma dopo la rete di Brunori prendono in mano campo e gioco sfornando una delle più convincenti prestazioni stagionali. VOTO: 6,5