Le pagelle di Palermo-Ternana: Pigliacelli mostruoso, bene Tutino

I voti dei rosanero al termine della sfida contro gli uomini di Lucarelli

PALERMO – Ancora un pareggio per il Palermo che, allo stadio “Renzo Barbera”, non va oltre lo 0-0 contro una Ternana che soprattutto nel primo tempo ha messo in grandi difficoltà i rosa. Una super prestazione di Pigliacelli ha tenuto in piedi i rosa che, nella ripresa, hanno provato a spostare l’inerzia della gara senza riuscire a sbloccare il risultato.

Di seguito i voti dei rosanero al termine del match contro gli uomini di Lucarelli:

PIGLIACELLI: Il man of the match con distacco siderale rispetto a tutti gli altri compagni. Nel primo tempo salva il risultato con due parate, di cui la prima difficilissima, su Mantovani e Diakité entrambe su colpi di testa ravvicinati. Nella ripresa stravince il duello con Partipilo, con altre due paratissime che salvano i rosa dal tracollo. VOTO: 8

MATEJU: Nel primo tempo soffre tantissimo le scorribande di Corrado e gli inserimenti dei giocatori della Ternana, sbagliando anche qualche pallone di troppo in disimpegno. Meglio nella ripresa ma, nonostante la porta inviolata, non riesce ad arrivare alla sufficienza. VOTO: 5,5

NEDELCEARU: Se di solito è il padrone incontrastato dei palloni alti, questa volta il roccioso difensore rumeno non è stata la certezza che siamo solitamente abituati a vedere. Decisamente tanti gli errori in marcatura della retroguardia rosanero sui calci piazzati e anche Nedelcearu partecipa con qualche responsabilità ai “buchi” rosanero. VOTO: 5,5

MARCONI: Alterna buoni interventi a “uccellate” potenzialmente pericolosissime, come in occasione dell’azione di Partipilo nella ripresa sulla quale si oppone, neanche a dirlo, un super Pigliacelli. Partecipa anche lui alle disattenzioni in marcatura sui calci piazzati. VOTO: 5,5

VALENTE: Nel primo tempo Corrado è davvero in giornata positiva e l’esterno rosanero fatica e non poco a contenere le sue sgroppate sul lato mancino. Leggermente meglio quando deve attaccare, non riuscendo però nonostante qualche spunto interessante ad incidere sul match. VOTO: 5,5

dal 72′ DI MARIANO: Prende il posto di Valente sull’out di destra ma, nonostante il momento favorevole dei rosa, non riesce ad entrare in partita. VOTO: 5,5

SEGRE: Non una giornata da ricordare per il centrocampista rosanero, poco efficace sia in fase di contenimento che di supporto offensivo alla manovra. Esce all’intervallo a confermare una prestazione al di sotto delle aspettative. VOTO: 5,5

dal 45′ s.t. SARIC: Contributo decisamente superiore, soprattutto in termini di quantità, del mediano bosniaco rispetto al compagno di reparto. Non è preciso con i piedi, sbaglia infatti qualche appoggio anche semplice ma con il suo ingresso in campo il centrocampo rosanero ne guadagna in solidità. VOTO: 6

GOMES: Anche nel primo tempo, nonostante le difficoltà di tutta la squadra rosanero, prova a dare fisico e geometrie in mezzo al campo. Cresce nella ripresa, facendo un ottimo lavoro di filtro per far ripartire la manovra dei rosa. VOTO: 6

BROH: Prova soddisfacente per il centrocampista ex Sudtirol, soprattutto legata all’ottimo lavoro in fase di interdizione. Usa tanto, e bene, il fisico seppur non brilli sul piano quantitativo. A differenza di tanti suoi compagni, cala un po’ nella ripresa ma nel complesso riesce a portarsi a casa la sufficienza. VOTO: 6

MASCIANGELO: Prima presenza da titolare per l’ex Benevento che parte bene ma cala, vistosamente, nella seconda parte di primo tempo. Soffre sul piano atletico, non è ancora in una condizione fisica ottimale e viene infatti sostituito a fine primo tempo. VOTO: 5,5

dal 45′ s.t. AURELIO: Esordio assoluto in Serie B e con il Palermo per l’esterno ex Pontedera che, nel complesso, non è malaccio. Parte in sordina, messo un po’ sotto dall’esperienza del più navigato Cassata, ma con il passare dei minuti cresce in personalità creando qualche grattacapo alla Ternana soprattutto nei minuti finali. VOTO: 6

TUTINO: Una delle migliori prove da quando veste la maglia rosanero. E’ l’unico che aggiunge una vera cifra tecnica alla squadra, sfiorando anche la rete nel primo tempo con un tiro che scheggia la parte superiore della traversa. VOTO: 6,5

dal 83′ VIDO: Solo una decina di minuti per l’attaccante di proprietà dell’Atalanta, nei quali fa più tiri in porta di tutto il resto della squadra nella restante partita. In pieno recupero impegna Iannarilli con due conclusioni sulle quali l’estremo difensore della Ternana risponde presente. VOTO: 6,5

BRUNORI: Anche il bomber rosanero, qualche volta, può avere una giornata no. Non viene servito tanto dai compagni ma, nelle poche occasioni con il pallone tra i piedi, avrebbe potuto incidere un po’ di più conoscendo le sue immense capacità. VOTO: 5,5

dal 73′ SOLERI: Prova come sempre a dare il suo contributo, sbracciando contro tutto e tutti nel tentativo di fare alzare la squadra. Non riesce, tuttavia, ad essere incisivo e decisivo come nelle precedenti uscite. VOTO: 6

LANNA/CORINI: Con la squalifica di Corini è stato Lanna a sedere in panchina per il match contro la Ternana e, se non fosse stato per un Pigliacelli superlativo, il risultato sarebbe potuto essere ampiamente negativo. Primo tempo assolutamente da dimenticare, con tanti errori sia di lettura dell’azione che sui passaggi anche più semplici. Meglio nella ripresa con l’apporto dei cambi ma rimane, comunque, una prestazione decisamente sottotono rispetto agli standard degli ultimi tempi. VOTO: 5,5