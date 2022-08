Le probabili di Palermo-Ascoli: Corini sceglie la continuità

Le possibili scelte di formazione dei due tecnici per la sfida di stasera allo stadio "Renzo Barbera"

1' DI LETTURA

PALERMO – Questa sera, alle ore 20:45, il Palermo scenderà in campo allo stadio “Renzo Barbera” contro l’Ascoli per il match valido per la terza giornata di Serie B.

Gara che si preannuncia, alla vigilia, aperta ad ogni risultato con due squadre che hanno raccolto quattro punti nelle prime due giornate frutto di una vittoria e di un pareggio. La compagine di Corini, dopo l’inizio di campionato convincente nonostante una squadra in totale rifondazione, vuole continuare il proprio trend positivo contro i marchigiani di Bucchi, alla loro prima trasferta del campionato dopo i primi due match tra le mura amiche dello stadio “Del Duca”.

CORINI PUNTA SULLA CONTINUITA’

“Non bisogna aspettarsi stravolgimenti, devo dare la priorità a chi ha fatto bene nelle prime due gare”: chiare le dichiarazioni di Eugenio Corini ieri in conferenza stampa, parole che lasciano intendere la volontà del tecnico di puntare ancora, nonostante i nuovi innesti arrivati nell’ultimo periodo, su chi è sceso in campo contro Perugia e Bari.

Con Accardi, Devetak e Sala ancora infortunati, Marconi squalificato e Fella e Mateju non convocati, davanti a Pigliacelli, nell’ipotetico 4-2-3-1 di Corini, dovrebbero trovare spazio Buttaro, Nedelcearu, il nuovo arrivato Bettella e Crivello, con Lancini ad insidiare il giovane difensore ex Monza. Nella mediana a due Broh è attualmente intoccabile, va verso la conferma anche Damiani ma Stulac lo insidia fortemente per una maglia dal primo minuto. In avanti, dietro a bomber Brunori, verso la conferma anche Elia, Floriano e Valente, con Di Mariano che sicuramente sarà del match ma più probabile a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-ASCOLI

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella (Lancini), Crivello; Damiani (Stulac), Broh; Elia, Floriano, Valente; Brunori.

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui