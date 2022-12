Le probabili di SPAL-Palermo: Corini riflette sul turnover

Le possibili scelte dei due tecnici per la sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie B

PALERMO – A tre giorni di distanza dal match casalingo contro il Como il Palermo torna in campo per sfidare, al “Paolo Mazza” di Ferrara, la SPAL di Daniele De Rossi. La compagine rosanero, dopo il pari a reti bianche rimediato nella sfida del Barbera, cerca continuità, gol e tre punti in un nuovo scontro diretto nella lotta salvezza.

Contro la SPAL il Palermo giocherà la terza partita in sette giorni, motivo per il quale Corini potrebbe optare per un turnover ragionato in base alle condizioni atletiche dei giocatori. Davanti a Pigliacelli, nel consueto 4-3-3, dovrebbero arrivare conferme per Nedelcearu in mezzo e Mateju e Sala sugli esterni, per il secondo posto da centrale Marconi va verso il ritorno in campo dall’inizio per far rifiatare Bettella.

A centrocampo Broh, Stulac e Saric scalpitano e almeno uno di questi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. A rifiatare dovrebbe essere Damiani mentre Segre e Gomes, nonostante le fatiche degli ultimi turni, è più probabile che partano dall’inizio. In avanti Valente, dopo la panchina contro il Como, riprenderà il suo posto sulla corsia di destra con Di Mariano a sinistra e Brunori punta centrale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAL-PALERMO

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Murgia, Esposito, Maistro, Celia; La Mantia, Finotto.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre (Saric), Gomes (Stulac), Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.