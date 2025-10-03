Un’altra notte di ricerche senza esito a Favara: “Dobbiamo trovare Marianna”

In azione anche i cani molecolari, trovato il portafoglio con la foto di uno dei figli

AGRIGENTO – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni che ormai da quasi tre giorni è dispersa a Favara, nell’Agrigentino. Le ispezioni e i sopralluoghi delle scorse ore non hanno ancora condotto ad alcun esito. Dopo il ritrovamento di una scarpa e di un portafoglio che conteneva la foto di uno dei bambini della donna, nessuna altra traccia.

I cani molecolari per trovare Marianna

Forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, cittadini e decine di altri volontari non si sono mai fermate. Le ricerche si sono estese e con l’ausilio di droni e di elicotteri ogni angolo viene passato al setaccio, compresi canali e fognature. La base operativa dei soccorsi è in via Olanda, dove viene coordinata tutta l’attività a cui partecipa anche l’Aica, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini.

La presidente, Danila Nobile, si trova sul posto: “Ho pregato, coordinato, e cercato di dare un po’ di conforto ai familiari. Persone meravigliose, silenziose, con la speranza viva negli occhi, quella che deve sempre esserci anche nelle prove più difficili – ha scritto sui social -. Nulla sarà lasciato intentato: arriveranno i cani molecolari e con la nostra strumentazione video controlleremo i pozzetti fognari fino al depuratore, per avere la certezza che Marianna non sia lì”.

Ritrovato il portafoglio della donna

“Quando con vigili del fuoco e protezione civile ho avuto tra le mani il portafogli di Marianna, devastato ma con dentro una sola cosa rimasta intatta – la foto del suo bambino – il cuore mi si è spezzato. Quell’immagine è stata come un segno: ricordarci che a casa ci sono tre figli che la aspettano. Non ci siamo fermati un attimo e non ci fermeremo. Abbiamo studiato diverse strategie, ci siamo divisi su più fronti e così faremo anche nelle prossime ore. Dobbiamo trovare Marianna. Per lei, per i suoi bambini, per la sua famiglia, per tutta la nostra comunità”.

La comunità continua a sperare

Nella giornata di ieri si sono recati a Favara il prefetto Salvatore Caccamo, e il questore Tommaso Palumbo per seguire da vicino le operazioni. La comunità nel frattempo continua a pregare, a sperare in un miracolo. Il dramma di Marianna ha colpito profondamente tutti.

Il primo ottobre, quando la provincia di Agrigento è stata travolta dal maltempo, la donna si trovava alla guida della sua auto, una Lancia Ypsilon. All’improvviso si è scatenato l’inferno: le strade si ono trasformate in fiumi, la 38enne ha cercato di mettersi al sicuro uscendo dal veicolo. Ma è stata trascinata dalla furia dell’acqua.