Leanza: “Discutere a Roma dell’abolizione del numero chiuso”

Il ddl voto era stato approvato da Sala d'Ercole il 4 ottobre

PALERMO – “Ho provveduto a inviare una lettera al ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per chiedere un incontro prima possibile sulla calendarizzazione del disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale, che riguarda l’abolizione del numero chiuso o programmato per l’accesso ai corsi di laurea in medicina, legge voto approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta dello scorso 4 ottobre“. Lo comunica, con una nota, il parlamentare regionale del Pd di Messina Calogero Leanza, che è stato promotore e primo firmatario dell’iniziativa legislativa. “Questa norma – spiega il deputato all’Ars nella missiva – non solo è stata condivisa dall’intero gruppo parlamentare del Partito Democratico, ma è stata fatta propria dalle altre forze politiche che compongono l’Assemblea Regionale Siciliana, tanto da ottenere l’approvazione con l’unanimità”.

L’auspicio all’unità

“Si tratta di una legge voto – prosegue Leanza – che si propone di essere uno strumento per colmare, nel medio periodo, il divario attualmente esistente tra la domanda e l’offerta di professionisti della salute, migliorando così l’accessibilità e la qualità delle cure mediche per la popolazione. Il libero accesso alle facoltà mediche, inoltre, – osserva – consentirebbe una selezione che non può non essere rigidissima, basata esclusivamente sul merito della carriera universitaria, senza discriminazioni a monte, basate, ad esempio, sulla possibilità o meno di frequentare costosissimi corsi di preparazione”. Il parlamentare messinese auspica anche che la stessa unità di tutte le forze politiche del Parlamento siciliano possa ritrovarsi anche in sede nazionale, evidenziando l’importanza politica del risultato raggiunto.