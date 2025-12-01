LeftWing ed Energia popolare: Barbagallo non tenga il Pd in ostaggio

Durissima nota contro il segretario regionale dem

PALERMO – “Vogliamo essere testardamente unitari ed è con questo spirito che condividiamo le parole di Elly Schlein pronunciate ieri durante l’evento di chiusura a Montepulciano, auspicando che anche in Sicilia si possa aprire una nuova stagione di rilancio del nostro partito, ridotto ai minimi termini dal personalismo di Anthony Barbagallo”. Così in una nota gli esponenti di Energia Popolare e LeftWing Sicilia

“Il partito siciliano è in una condizione disastrosa e le continue fibrillazioni causate dalle scelte divisive della segreteria Barbagallo, da Sciacca a Palermo, da Catania a Messina arrivando a Siracusa, non ci consentono di esercitare l’azione di perno della coalizione raccontata dalla segretaria a margine del suo intervento in Toscana”, aggiungono.

“Barbagallo non tenga in ostaggio il Pd siciliano e prenda atto che attorno al suo nome è impossibile costruire unità. Dovrebbe invece fare un passo indietro non obbligandoci a procedere con ulteriori iniziative al fine di vedere ripristinate le regole che fino ad ora ha violato in modo palese – conclude la nota -. Serve una nuova fase di rilancio all’insegna dell’unità per preparare il partito siciliano alle sfide dei prossimi mesi e recuperare centralità nell’azione politica da mettere in campo per il futuro della Sicilia”.