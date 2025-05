La Lega: “Un errore mettere a rischio la maggioranza Schifani”

"Per noi l'unità del centrodestra è sacra"

PALERMO – “Le recenti elezioni provinciali di secondo livello hanno confermato che in Sicilia il centrodestra è maggioranza. Come Lega siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e lavoriamo per consolidare il consenso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Vogliamo però sottolineare che per noi l’unità del centrodestra è sacra, e se c’è qualcuno, nella coalizione, che ha l’idea di minare la maggioranza che alla Regione sostiene il presidente Renato Schifani, sappia che sta facendo un grosso azzardo e un’ingiustificabile errore.

Per quel che ci riguarda, non ci sono alternative al modello che ha visto i partiti del centrodestra allearsi attorno alla candidatura di Schifani”.’ Lo dice una nota della Lega diffusa dopo la direzione regionale, riunita dal segretario regionale Nino Germanà oggi a Messina.