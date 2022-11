Lega, la deputazione regionale plaude a Salvini e Schifani

Ponte sullo Stretto ma non solo.

PALERMO – I deputati siciliani della Lega plaudono al lavoro di Salvini e Schifani che oggi a Roma si sono confrontati su vari temi a partire dal Ponte sullo Stretto. “Finalmente la Sicilia è al centro dell’agenda di governo con iniziative concrete che puntano all’infrastrutturazione dell’Isola e alle grandi opere. Apprezziamo il lavoro del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che sul Ponte nello Stretto, ad esempio, ha già posto in essere atti concreti”, si legge in una nota firmata dai deputati regionali della Lega, Marianna Caronia, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto, Luca Sammartino e Mimmo Turano.

“Parimenti riteniamo positivo che il presidente della Regione Renato Schifani, da subito, abbia attivato un’interlocuzione con il governo Meloni avendo come obiettivo la realizzazione di un’opera attesa da decenni. Siamo convinti che il lavoro concertato tra i due governi, nazionale e regionale, entrambi di centrodestra, sarà fondamentale per dare alla nostra regione occasioni di sviluppo e occupazione. Il Ponte, l’alta velocità e moderne arterie stradali, unitamente ad interventi su porti e aeroporti, sono le precondizioni per far crescere economicamente la Sicilia ed eliminare il gap con il resto del Paese”, scrivono i deputati.