Palermo, il ticket Fi-Lega sceglie il vicesindaco: Alberto Samonà

Dopo la rinuncia di Scoma

PALERMO – È Alberto Samonà, attuale assessore nel governo di Nello Musumeci, il dirigente scelto da Prima l’Italia-Lega per il ticket con Francesco Cascio, candidato a sindaco a Palermo da Forza Italia e Carroccio. Ad ufficializzare la notizia è stato il segretario della Lega Nino Minardo.

La decisione arriva dopo giorno convulsi. Sabato prima è stata annunciata l’alleanza fra Lega e Forza Italia con Cascio e Scoma e poi è arrivato il passo indietro di quest’ultimo che ha motivato la sua decisione come necessaria a causa di incompatibilità nel partito fra l’incarico di parlamentare e quello di vicesindaco.

Oggi arriva quindi l’ufficializzazione del nome espressione della Lega nel ticket verde-azzurro in sostituzione di Scoma.

Alberto Samonà, classe 1972, laurea in giurisprudenza, è giornalista professionista e scrittore.

Ha scritto per numerosi quotidiani e per diverse riviste ed ha diretto diverse testate giornalistiche. È tra i fondatori della sezione di Palermo della Lega Salvini Premier. Ricopre la carica di assessore regionale del governo Musumeci dal 18 maggio 2020.