Lega, Tardino agli alleati: “Restiamo su Valeria Sudano”

I staliniani: "Trantino, nome autorevole ma..." Forza Italia spera nella soluzione unitaria.

PALERMO – Valeria Sudano non lascia ma raddoppia. La posizione ufficiale del partito di Matteo Salvini espressa al tavolo regionale del centrodestra dalla coordinatrice regionale Annalisa Tardino non lascia adito a dubbi.

“La Lega resta su Sudano”

“Prendiamo atto del nome di grande rispetto avanzato da FdI ma restiamo sulla candidatura di Valeria Sudano”, dice. E rivendica il lavoro di Salvini per la città di Catania. “Siamo convinti di avere proposto alla coalizione il nome migliore e di avere tutte le carte in regola per offrire a Catania programma e azioni amministrative di livello, insieme al centrodestra. Ricordo a me stessa il grande impegno della Lega per la Sicilia, a cominciare dal cd. Salva Catania, con il quale si è stabilito un sostegno straordinario al capoluogo etneo, passando per gli ingenti investimenti ottenuti grazie all’impegno del vicepremier e ministro Matteo Salvini che, come riconosciuto anche dal presidente Schifani, è in assoluto il ministro delle infrastrutture più vicino ai siciliani. Ferrovie, autostrade e Ponte, come grande occasione per un piano comprensivo di sviluppo per tutta la Sicilia, che vedrà interessata per la parte infrastrutturale anche Agrigento neo capitale della cultura per il 2025”, continua Tardino.

Tardino si toglie qualche sassolino dalla scarpa

La roadmap prevede adesso dei confronti interni al Carroccio. Poi saranno gli alleati a decidere su chi puntare. “Ci riaggiorneremo per fare le opportune verifiche interne al partito, stante il poco tempo a disposizione, e per attendere le valutazioni di tutti gli alleati, che dovranno decidere tra le due candidature sul tavolo per Catania”. spiega. Tardino non manca di sottolineare la poco equa distribuzione dei candidati a sindaco delle principali città al voto.

La posizione degli alleati

“Peraltro non abbiamo candidati sindaco negli altri capoluoghi al voto, visto il nostro atteggiamento costruttivo tenuto a favore di FI e FdI a Siracusa, Trapani e Ragusa, non considerando le città minori, dove ad oggi, complice la slealtà di alcuni esponenti di FdI, non è stato possibile chiudere accordi. Dal canto nostro, ci aspettiamo rispetto per una forza di governo che esprime cinque ministri, fino ad oggi tutti al servizio della Sicilia e delle relative esigenze”, conclude lanciando, nei fatti, la palla nella metà campo degli alleati. Nel corso della riunione di oggi soltanto il Mpa ha preso posizione ribadendo il sostegno al candidato di FdI. Forza Italia, Dc e Noi con l’Italia faranno le loro valutazioni una volta chiarito il quadro augurandosi una soluzione condivisa. Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia, lo mette nero su bianco a margine del vertice. “Nel corso della riunione di oggi del tavolo del centrodestra, Forza Italia ha preso atto della candidatura avanzata da Fratelli d’Italia per il Sindaco di Catania nella persona dell’avvocato Enrico Trantino, figura autorevole e di altissimo profilo, la cui esperienza rappresenterebbe sicuramente una risorsa per il buon governo della città”, spiega. “Non possiamo comunque non considerare il fatto che la Lega ha da tempo avanzato un’altra candidatura qualificata come quella dell’onorevole Sudano e per questo entro le prossime ore siamo certi che si giunga a quella auspicata candidatura unitaria con la quale il centro-destra darà alla città di Catania il risultato sperato di una amministrazione efficiente e in grado di dare risposte alle necessità dei cittadini”, dice Caruso.