Lemon Sistemi spa di Balestrate, ok alla cessione del 25% a Enasarco Energia

Il trasferimento delle azioni si completerà entro il 21 novembre 2025

BALESTRATE – Lemon Sistemi spa, azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, comunica l’accettazione da parte dei principali azionisti di una manifestazione di interesse vincolante ed irrevocabile ricevuta da Enasarco Energia S.p.A. per la vendita a quest’ultima di n. 2.160.883 azioni ordinarie di Lemon Sistemi, pari al 25% del capitale sociale.

Enasarco Energia S.p.A. è una società italiana, nella cui compagine sociale è presente anche la Fondazione Enasarco, che opera nel mercato dell’energia, offrendo fornitura di luce e gas tramite il mercato libero. La sottoscrizione dell’accordo costituisce per entrambe le parti un passo strategico, in grado di aprire rilevanti prospettive di sviluppo industriale e di favorire collaborazioni su progetti futuri, con l’obiettivo di accelerare la crescita e il consolidamento nel mercato del fotovoltaico. La compravendita e il successivo trasferimento avverrà ad un prezzo pari a € 1,55 per azione e avrà ad oggetto le seguenti azioni per ciascun azionista venditore: 1.831.603 azioni di titolarità di PDH S.r.l.; 65.000 azioni di titolarità di Maria Laura Spagnolo; 65.000 azioni di titolarità di Salvatore Spagnolo; 50.000 azioni di titolarità di Giorgio Mirabella; 23.880 azioni di titolarità di Vincenzo Palazzolo; 36.240 azioni di titolarità di Enrico Rizzo; 89.160 azioni di titolarità di Eloisa Palazzolo.

Il trasferimento delle partecipazioni avverrà in due tranche: per il 15% entro il 10 ottobre 2025 e il restante 85% entro il 21 novembre 2025. Contestualmente all’acquisto delle azioni della Società da parte di Enasarco Energia S.p.A., questa aderirà agli impegni di lock-up sottoscritti dai soci, negli stessi termini ad oggi in vigore e, dunque, subentrerà Lemon Sistemi S.p.A.