LEN Euro Cup, vittorie di cuore e di misura per Ortigia e TeLiMar

In vasca anche la Nuoto Catania per la Serie A1

Comincia nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento alle Eight Finals di LEN Euro Cup per Ortigia Siracusa e TeLiMar Palermo. La competizione europea ha portato in Sicilia i greci del Panionios e gli spagnoli del Barcellona per il primo impegno della fase a gironi.

Gli aretusei mettono in acqua cuore, testa e carattere per vincere contro la squadra ospite greca in un match sicuramente abbastanza complicato contro un avversario molto preparato. Il risultato finale di 13-12 permette alla compagine di coach Piccardo di ottenere i primi tre punti nel gruppo D di LEN Euro Cup.

Il club dell’Addaura, invece, torna a giocare nella vasca interna della piscina comunale con la presenza del pubblico. Contro gli spagnoli del Barcellona (girone A) la squadra guidata da Gu Baldineti porta a casa i tre punti grazie al risultato di 12-11. Anche questa una gara non facile, che i palermitani sono riusciti a chiudere con un successo.

In vasca anche la Nuoto Catania, impegnata in Serie A1 e non in competizioni europee. Gli etnei, nella seconda giornata del campionato, devono cedere per 12-10 alla De Akker Bologna in terra emiliana.