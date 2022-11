“L’Ente Parco dei Nebrodi è in declino, servono fondi e riorganizzazione”

Il documento dei dipendenti

MESSINA – “È necessario arginare la situazione di declino in cui versa il Parco dei Nebrodi”. Inizia così la nota firmata dai dipendenti dell’ente, che è stata inviata al presidente Domenico Barbuzza e ai sindaci dei Comuni che aderiscono al Parco. I dipendenti chiedono di avviare una serie di azioni amministrative, politiche ed organizzative per far fronte “al depotenziamento degli organi di governo dell’ente – si legge nella nota – ed alla riduzione dei fondi destinati alla gestione ed al personale”, fondi che hanno recentemente subito tagli che in alcun capitoli hanno raggiunto il 70%.



“Di fronte a questa ineluttabile deriva – continuano i dipendenti nella nota – abbiamo il dovere di reagire proponendo di avviare un percorso che riqualifichi l’ente Parco dei Nebrodi come fondamentale strumento di promozione, tutela e pianificazione dello sviluppo territoriale”. In particolare i dipendenti chiedono di “ripristinare il comitato esecutivo del Parco dei Nebrodi per restituire maggiore potere e rappresentatività̀ alle comunità̀ locali; rendere obbligatori, per la Regione Siciliana, i trasferimenti della Regione destinati agli enti Parco; avviare con la massima urgenza politiche per la riqualificazione e ricollocazione del personale interno per potere definire un quadro chiaro sui ruoli, funzioni e compiti”.