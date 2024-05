Leoluca Orlando ‘sbarca’ in Sardegna: “Porterò la voce del Sud”

La campagna elettorale

CAGLIARI- Ha preso il via da Cagliari la campagna elettorale in Sardegna di Leoluca Orlando, capolista della circoscrizione Isole di Alleanza Verdi Sinistra, insieme al candidato sardo per Avs nelle Isole, Francesco Muscau.

Al centro del dibattito dal titolo “Quale Europa nel Mediterraneo?”, il ruolo e l’interscambio dell’Europa in questi anni col Mediterraneo e un’economia per il futuro dei sardi.

“Più Mediterraneo in Europa, più Sicilia e Sardegna in Europa. Il mio impegno è portare la voce del Sud dentro l’Unione Europea – ha detto Orlando – cogliendo la storia del Mediterraneo. Intendo proporre al Parlamento Europeo, la costituzione di una ‘Mare Nostrum’ europea. Intanto le vite in mare vanno salvate, poi ci sarà da lavorare sul sistema europeo di asilo, rendendo solidarietà e ricollocazioni obbligatorie superando il datato criterio di Dublino”.

“Proporrò un sottoprogramma di scambio nell’ambito Erasmus per contadini, operai, artigiani, e non soltanto per chi se lo può permettere o ha studiato – continua Orlando -. Occorre uscire dalla logica dell’agricoltore assistito. La transizione ecologica è un’occasione irripetibile per creare sviluppo e posto di lavoro nelle regioni più arretrate come le nostre isole, rendendo l’economia europea più moderna e competitiva”.