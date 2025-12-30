Lettera di minacce al sindaco di Calamonaci, aperta una indagine

"Un bel buco in testa non te lo leva nessuno" si legge

CALAMONACI (AGRIGENTO) – Una lettera anonima di minacce è stata ricevuta stamattina dal sindaco di Calamonaci (Agrigento) Pino Spinelli.

“Non rompere più a Ribera, pensa al tuo territorio. Noi non siamo riberesi, noi agiamo e un bel buco in fronte non te lo leva nessuno. E poi peccato per la tua macchina nuova”, dice la missiva scritta al computer e ritrovata davanti alla porta dell’ufficio comunale.

Secondo una prima ipotesi, il riferimento a Ribera potrebbe riguardare lo scuolabus acquistato dal Comune di Calamonaci per consentire ai bambini riberesi di raggiungere il plesso scolastico locale.

Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno già acquisito la lettera. Spinelli, negli anni scorsi, era stato destinatario di altri messaggi intimidatori.