L’Eurocamera approva l’immunità per Ilaria Salis, salva per un solo voto

Decisivo lo scrutinio segreto

STRASBURGO – La Plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l’immunità a favore dell’eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Salis si è salvata per un solo voto. Il sì della Plenaria dell’Eurocamera alla sua immunità è arrivato con 306 voti favorevoli e 305 contrari.

Salis: una vittoria per la democrazia e l’antifascismo

“Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte – scrive in una nota l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis -. La lotta è tutt’altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi”.

Salvini sui social: vergogna

“Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”, commenta sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, dopo il voto del Parlamento europeo che ha votato per l’immunità a Ilaria Salis. “Salis scappa dal processo”, il testo dell’immagine che accompagna il post di Salvini.