L’ex Iena La Vardera con De Luca: candidato e portavoce VIDEO

L'incontro con la stampa a Palazzo dei Normanni

PALERMO – “Ismaele La Vardera è un ragazzo che sta rifiutando al certo per una sfida. È l’esempio di chi ci mette la faccia e non è ricattabile”. Così Cateno De Luca ha presentato oggi Ismaele La Vardera, ex “Iena”, come candidato e portavoce di Sicilia Vera, a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana a Palermo.

L’ex sindaco di Messina sta raccontando cosa sta succedendo a seguito della sua candidatura. “Si sta verificando un terremoto. È la prima volta che gli interlocutori non accettano che ci sia chi non accetta poltrone. Non ho lasciato – ha aggiunto – il Comune di Messina per fare il secondo di qualcuno. Il vicepresidente della Regione Siciliana. Vogliamo avere la sfida di resistere a questa sfida”.

De Luca durante la conferenza stampa ha continuato l’invettiva contro il presidente della Regione Nello Musumeci mostrando il video dello spot sull’uso dei fondi europei in Sicilia. “È la dimostrazione del massacro di risorse pubbliche, altro che governo del fare”.

Poi la presentazione di La Vardera con un simbolico passaggio di cravatta fra i due. “Io sono quello che è stato accusato di lesa maestà al potere siciliano perchè ho filmato i giochi di palazzo. Oggi inizia un’altra storia. Noi scriveremo un altro film per questa Regione. Chi meglio di lui senza padrini e padroni può raccontare cosa sia la politica siciliana”.

“Oggi – ha spiegato La Vardera – chi ha una credibilità personale si allontana dalla politica. Ho lasciato la mia carriera. Già nel 2017 mi è stato offerto di tutto io ho rifiutato perchè credo nella politica vera. Ecco perchè sto con Cateno De Luca. Voglio raccontare senza filtri cosa accade. Voglio riavvicinare i giovani”.

L’ex iena ha parlato della sua pregressa esperienza delle riprese fatte durante la campagna elettorale in cui si presentò come candidato sindaco di Palermo. “Era una candidatura vera”, ha ribadito aggiungendo “la gente che c’era allora c’è ancora per questa campagna”. Infine, ha raccontato della domanda fatta a De Luca da tanti e cioè se non teme che ci siano riprese nascoste. “Cateno ha risposto: – ha raccontato La Vardera – ‘È pure che fosse qual è il problema? Non abbiamo nulla da nascondere'”.