L’Handball Erice supera Ferrara, vittoria per 36 a 22

Tutto esaurito al PalaCardella

1' DI LETTURA

ERICE (TP) – Torna al successo l’Handball Erice, che supera agevolmente Ferrara con il risultato finale di 36 a 22. Una gara ben giocata dalle ericine, sempre avanti nel punteggio e davanti ad una bellissima cornice di pubblico: al PalaCardella si è registrato il tutto esaurito tra gli spalti. Una vittoria conquistata grazie ad un’ottima manovra di squadra nelle due fasi di gioco. Mrkikj e Tarbuch, con 9 e 7 reti sono state le migliori realizzatrici per Erice. Egregia la prova tra i pali di Brkic, determinante, soprattutto, nella prima fase di match per il vantaggio ericino. Per Ferrara non bastano le 8 realizzazioni di Soglietti.

PRIMO TEMPO: Parte forte l’Handball Erice, che si porta subito avanti, grazie alle reti di Tarbuch (4’ 3-0). Nella fase centrale della prima frazione di gioco, nonostante i diversi errori ambo i lati, merito delle parate di Brkic e Ferrari, l’Handball Erice riesce ad allungare il proprio vantaggio (21’ 11-5). Nel finale le reti di Mrkikj portano le Arpie avanti nel punteggio per 14 a 6.

SECONDO TEMPO: Nella seconda parte di gioco, Erice, grazie alle realizzazioni di Tarbuch, riesce a raggiungere la doppia cifra di vantaggio (38’ 21-11). Coach Britos prova un po’ a mischiare le carte dal punto di vista della tattica, cercando di cambiare qualcosa in attacco ed in difesa, senza, però, riuscire a rientrare in partita (47’ 27-17). Nel finale di match le reti di Storozhuk e di Landri consegnano il successo all’Handball Erice per 36 a 22 e due importanti punti in classifica.