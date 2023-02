L’Handball Erice vince la Coppa Italia: battuta in finale la Brixen Sudtirol

Premiata, alla fine del match, Storozhuk come MVP della finale

1' DI LETTURA

ERICE (TP) – L’Handball Erice entra di diritto nella storia della pallamano femminile italiana. Le arpie, al termine di una gara molto combattuta, hanno infatti battuto in finale di Coppa Italia giocata a Rimini la Brixen Sudtirol per 33-29 aggiudicandosi il trofeo per la prima volta nella loro storia. Premiata, alla fine del match, Storozhuk come MVP della finale. Un successo di grande importanza per tutto il movimento sportivo siciliano, che ha visto nascere e crescere una realtà ambiziosa che, dopo aver battuto squadre del calibro di Casalgrande e Salerno, ha trionfato vincendo la sua prima Coppa Italia.

IL TABELLINO

Ac Life Style Erice vs Brixen Sudtirol 33-29

Parziali: (16-12; 33-29).

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 3, Mrkikj 1, Benincasa, Losio 4, Landri, Cozzi 2, Iacovello (p), Basolu, Pugliara 1, Coppola 3, Ekoh 10, Storozhuk 9, Farisé.

Allenatore: Margarida Conte.

Brixen Sudtirol: Muratovic 10, Eder 1, Hilber 7, Saranovic, Prunster (p), Di Pietro, Vegni 1, Put 2, Habicher 1, Babbo 7, Luchin (p), Kiesenhofer, Rabanser, Vikoler.

Allenatore: Hubert Nossing.

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone.