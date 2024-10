L’hotel Villa Sant’Andrea di Taormina assume: come candidarsi

Il 4 novembre il Careee open day

TAORMINA – Villa Sant’Andrea, l’hotel a Taormina mare del gruppo Belmond, ha annunciato la selezione del personale in vista della stagione 2025, invitando giovani talenti e professionisti del settore al Career open day che si terrà il prossimo 4 novembre, dalle 10 alle 17, nella struttura alberghiera di via Nazionale.

Villa Sant’Andrea dedica un’intera giornata alle opportunità professionali e all’orientamento per le nuove posizioni aperte in vista della prossima stagione, principalmente nei settori food & beverage (bar, ristorante, hostess), cucina e pasticceria, housekeeping (valletti, addetti ai piani, guardarobiere), piscina e beach club, boutique e Spa, lavapiatti, amministrazione, Information technology e manutenzione.

La responsabile delle risorse umane, Veronica Cervone, e i manager dell’hotel accoglieranno i candidati nella Baia di Mazzarò dove sorge l’iconico hotel in riva al mare di Belmond, azienda leader nel settore dell’ospitalità di lusso che fa parte del gruppo Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton. Un’occasione unica per conoscere l’Hotel e farsi conoscere, quella del Career open day, a cui è possibile partecipare iscrivendosi tramite la sezione dedicata su Belmond Careers, consultando i requisiti richiesti e i benefit previsti dall’azienda.

La giornata del 4 novembre seguirà poi un calendario di incontri prestabilito e comunicato preventivamente a coloro i quali si saranno iscritti secondo le modalità indicate, e il cui curriculum vitae corrisponde ai criteri richiesti. Per i candidati che non potranno partecipare personalmente, verrà invece organizzato un colloquio conoscitivo online nei giorni seguenti.