Liberty Lines, Fiom Cgil chiede un incontro con gli amministratori

Il vertice per conoscere le prospettive e i carichi di lavoro nei cantieri navali

TRAPANI – La Fiom, con le strutture regionale, di Messina e di Trapani, ha scritto ai commissari straordinari di Liberty Lines per chiedere un incontro sulle prospettive e i carichi di lavoro nei cantieri navali, sull’andamento del lavoro e la situazione dei lavoratori dopo il sequestro preventivo dell’azienda e il commissariamento.

I segretari generali Fiom Francesco Foti (Sicilia), Daniele David ( Messina), Giuseppe Bucca (Trapani), insieme alle Rsu dei cantieri di Messina e Trapani, auspicano che “gli eventi intercorsi su cui la giustizia sta facendo il suo corso non abbiano ricadute negative sui lavoratori di due siti produttivi importanti per la Sicilia e sull’utenza”.