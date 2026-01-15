Libri, Catania: “Sei Yoga”, per sopravvivere in questo tempo ‘matto’

Venerdì 16, libreria Mondadori di piazza Roma: ore 17.30

CATANIA. Come attraversare senza danni questi tempi così incerti e frenetici? Una risposta viene dallo yoga che non è solo una pratica fisica e spirituale, ma un modo di vivere e di pensare.

Cristiana Cardillo, una cinquantenne catanese che gestisce un centro olistico sul lungomare di Acicastello, propone di affacciarsi su questo mondo grazie a un libro che ha curato interamente e corredato da 75 illustrazioni a colori da lei realizzate.

La presentazione domani pomeriggio

“Sei yoga”, con sottotitolo “Appunti pratici per il benessere”, Morellini Editore (20 euro), libro che presenterà domani pomeriggio, 16 gennaio alle 17,30, presso la libreria Mondadori di piazza Roma, in compagnia del giornalista ed esperto dell’India Antonio Ortoleva, anch’egli autore di libri e reportage sul continente asiatico.

Cristiana è maestra di yoga e di tecniche ayurvediche, la medicina indiana più antica del mondo, ed è esperta di cucina indiana.

Le risposte a domande fondamentali

Il suo libro risponde subito ad alcune domande fondamentali: perché tanta curiosità per lo yoga nel mondo occidentale e come ci si orienta tra stili e tecniche differenti? E ancora: come si concilia lo yoga con i ritmi della nostra vita e con il tempo di internet e dell’Intelligenza artificiale?

“Il primo dono prezioso dello yoga – spiega l’autrice – è l’attenzione. Imparare a restare attenti mentre la vita si svolge, un testo che può aiutare ad avere consapevolezza ad ogni momento, l’attenzione in un mondo che ci vuole distratti”.

L’autrice: “Sintesi delle diverse strade che ho battuto”

“Sei yoga” è dunque un viatico per chi volesse intraprendere la strada della spiritualità e dell’equilibrio interiore in un mondo caotico come il nostro. O approfondire orientamenti olistici personali sulla via della calma interiore.

“Il mio libro – conclude l’autrice – è il compendio e la sintesi delle diverse strade che ho battuto e che ho riunito in un unico momento”.