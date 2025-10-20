Librino, nuova palestra per la scuola Brancati e un parco urbano di tre ettari

Parisi: "È un intervento che migliora la qualità urbana"

CATANIA – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi il progetto esecutivo per la ristrutturazione del plesso scolastico “Vitaliano Brancati” e la realizzazione della nuova palestra di quartiere lungo il viale San Teodoro, nel cuore di Librino.

L’intervento, inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Catania e finanziato con le risorse del Pnrr, rappresenta una delle azioni cardine del programma di rigenerazione urbana avviato dal Comune per la riqualificazione del quartiere.

I lavori partiranno nei prossimi giorni e saranno curati dall’impresa Le.Il Costruzioni Srl, aggiudicataria dell’appalto integrato gestito da Invitalia. Il progetto esecutivo, validato dal Rup Giuseppe Marletta, dirigente comunale dei Lavori Pubblici diretti da Fabio Finocchiaro, costituisce un modello di intervento integrato tra infrastruttura scolastica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, nel solco delle strategie di sviluppo urbano di Librino.

Il progetto prevede un complesso intervento di riassetto dell’area scolastica e degli spazi pubblici limitrofi, con la costruzione di una palestra moderna e sostenibile, l’ampliamento delle aree verdi e la realizzazione di nuove aree ludiche e sportive aperte anche alla cittadinanza. La nuova palestra, di tipo B1, sarà dotata di spogliatoi, servizi e attrezzature per discipline regolamentari come pallavolo e basket. Sarà realizzata con strutture in calcestruzzo e acciaio, copertura ventilata e coibentata, pavimentazione sportiva in PVC, impianti fotovoltaici e pompe di calore ad alta efficienza, garantendo comfort, sicurezza e riduzione dei consumi energetici.

“Questo che si va a realizzare – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – è un passo concreto nel percorso di rigenerazione funzionale di Librino, che vogliamo restituire ai cittadini come luogo di bellezza, educazione e comunità. La nuova palestra e il parco scolastico non sono solo opere pubbliche, ma spazi di vita quotidiana dove bambini e famiglie potranno crescere, incontrarsi e praticare sport in sicurezza anche nelle ore pomeridiane.”

“Abbiamo voluto – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi – un progetto che unisse rigore tecnico, sostenibilità e funzione sociale. La palestra della Brancati sarà un centro aperto anche al territorio, concepito con materiali e impianti di ultima generazione e con un parco che valorizza la natura e la partecipazione. È un intervento che migliora la qualità urbana e rafforza il legame tra scuola, sport e comunità.”

L’opera comprende inoltre un articolato piano di riqualificazione del parco circostante, che trasformerà il grande piazzale ad est della scuola in uno spazio multifunzionale per attività didattiche, ludiche e sociali. L’intervento prevede la riconversione del parcheggio dissestato in area verde, la creazione di orti didattici e percorsi pedonali ombreggiati, la posa di pavimentazioni drenanti e un nuovo impianto di illuminazione. Verranno messe a dimora oltre 350 piante tra alberi, arbusti e specie mediterranee, scelte per favorire la biodiversità e il miglioramento del microclima locale.

L’area a nord, fino al viale San Teodoro, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione paesaggistica di circa tre ettari, collegata alla pista ciclabile e al futuro parco lineare di Librino.