Licata, aggressione al pronto soccorso: arrestato un uomo di 51 anni

Fermato dai carabinieri

LICATA – A Licata, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni per aver preso a pugni l’ambulanza e danneggiato i vetri del triage del pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. L’uomo era giunto lì perchè poco prima vi era stata trasportata la figlia coinvolta in un incidente stradale lungo la SS115.

Secondo quanto ricostruito dai militari, anche attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza del presidio ospedaliero, il 51enne, in evidente stato di agitazione, avrebbe dapprima colpito con diversi pugni l’ambulanza utilizzata per il trasporto della figlia, scuotendo anche l’autista del mezzo.

Poi si sarebbe diretto verso i locali interni della struttura sanitaria, dove avrebbe infranto il vetro della porta di accesso all’area di accettazione e triage, creando momenti di tensione tra il personale sanitario e gli utenti presenti.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.