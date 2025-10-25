Licata, bracciante agricolo muore travolto da un autocarro

LICATA (AGRIGENTO) – Tragedia del lavoro in provincia di Agrigento. Un bracciante è morto a Licata, dopo essere stato travolto da un autocarro in un fondo agricolo.
Le prime informazioni sulla dinamica
L’uomo, un 67enne di origine romena, sarebbe stato vittima di una manovra errata da parte del collega che guidava il mezzo. Inutili i tentativi dei medici del 188 di salvare il 67enne: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Licata, mentre la procura di Agrigento ha aperto una inchiesta.