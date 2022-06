La polizia indaga sulle altre complici

LICATA (AGRIGENTO) – Insultata, minacciata di morte e pestata a sangue con lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in trenta giorni. Succede a Licata (Agrigento) dove, ancora una volta, si è verificato un gravissimo episodio di violenza che vede protagoniste ragazzine poco più che adolescenti.

Gli agenti del locale commissariato, agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno denunciato due ventenni per il reato di lesioni personali aggravate. La vicenda scaturisce dal racconto della giovane vittima, coetanea degli aggressori, bersaglio di pesanti minacce di morte e di un vero e proprio pestaggio avvenuto in una centralissima via di Licata. La ragazzina ha spiegato ai poliziotti di essersi imbattuta in un gruppetto di coetanee che ha iniziato ad importunarla con insulti e frasi minatorie culminate, dopo un breve scambio di battute, in una tremenda aggressione.

La malcapitata, caduta rovinosamente a terra, ha avuto la prontezza di scappare e trovare rifugio all’interno di un negozio dove il titolare, capendo la gravità e il pericolo della situazione, l’ha nascosta in un vano non accessibile al pubblico. Come se non bastasse, una delle ragazze del branco, armata di un bastone in legno, ha provato ad entrare nell’esercizio commerciale con il chiaro intento di finire quanto iniziato in precedenza. Sul posto, dopo una segnalazione al numero unico di emergenza, sono giunte le Volanti che hanno prima soccorso la vittima e poi iniziato l’attività investigativa per risalire alle protagoniste della spedizione, nel frattempo fuggite via.

Ed è stato grazie alle testimonianze di numerose persone presenti nel corso, oltre alle immagini delle telecamere dei negozi della zona, ad “incastrare” due delle autrici della condotta violenta. Ulteriori indagini sono in corso per identificare le altre ragazze del “branco”.