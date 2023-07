L’inchiesta sui fondi del sisma: “Sono estraneo alla vicenda”

Le parole del primo cittadino di Aci Sant'Antonio, Quintino Rocca.

1' DI LETTURA

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – LiveSicilia ve ne ha parlato qualche giorno addietro: trentasei istanze di riesame sono state consegnate a ex amministratori, funzionari e residenti di Sant’Antonio, nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria sui fondi per la ricostruzione del post Sisma di Santo Stefano del 2018.

Un fatto certamente delicato sotto il profilo giudiziario e, probabilmente ancora di più, sotto il profilo etico e morale. Nell’attesa di raccontare ancora meglio i contorni di una vicenda che vede coinvolte più persone ed a più livelli, il primo cittadino (neo eletto) di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, interviene in queste ore con un video postato attraverso i suoi canali social.

Il contenuto del messaggio è chiaro. In estrema sintesi: “Il mio nome spunta nell’inchiesta non per la gestione dei fondi bensì sugli orari dei verbali di giunta”.

Il sindaco Rocca è l’unico, almeno ad oggi, ad uscire allo scoperto nell’iniezione di affrontare la questione.

Le parole del sindaco

“Sono stato destinatario della notifica ma non sono minimamente coinvolto. Non c’è alcunché che coinvolga la mia persona.

A me, e ad alcuni componenti della giunta, viene contestata la presunta attendibilità di alcuni verbali di giunta dove sembrerebbe che gli orari siano difformi rispetto a quelli effettivi riscontrati dagli inquirenti.

Sono accuse che a me risultano estranee, però ci saranno sedi e tempi opportuni per dimostrare questo.

Il mio coinvolgimento sulla questione è solo questo“. Queste le parole di Quintino Rocca.

La parola al Tribunale del Riesame

Come abbiamo già scritto, la Procura di Catania avrebbe già chiesto, nell’ambito delle stesse indagini, alcune misure cautelari, che però sono state rigettate dal Gip. Il prossimo 13 settembre la questione sarà di nuovo esaminata dal Tribunale del Riesame.