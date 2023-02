L’inchiesta sull’appalto al Cas, parla il presidente: “Amarezza…”

Le parole di Filippo Nasca

1' DI LETTURA

MESSINA – “Le notizie sull’inchiesta della Dia di Catania e sull’arresto di un dirigente a riposo del Consorzio non possono che provocare amarezza e sconcerto, anche se si tratta di fatti accaduti tre anni fa”. Lo ha detto il neo presidente del Cas Filippo Nasca in merito all’operazione della Direzione investigativa antimafia di Messina.

“Nel confermare la massima collaborazione nei confronti della magistratura – prosegue l’avvocato Nasca – confermo che già nel prossimo consiglio direttivo di venerdì saranno decise drastiche misure di rafforzamento dei presidi anticorruttivi interni, con un turn over dei responsabili dei procedimenti e una ricognizione delle gare d’appalto in corso di espletamento. L’opera di riorganizzazione del Consorzio Autostrade Siciliane è appena all’inizio. Sarà purtroppo non breve ma estremamente incisiva”. “La rete autostradale – conclude – è un patrimonio di tutti i siciliani. Va riqualificata e resa sicura e ci vorrà del tempo per i ritardi dei decenni passati. Ma è evidente che tutto ciò dovrà avvenire dentro una cornice operativa di trasparenza e legalità”.