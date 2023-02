L’inchiesta sull’appalto Cas, Dipasquale: “Avevo ragione, denunciai tutto”

Il deputato dem: "Il governo non ha fatto nulla"

PALERMO – “Una storia dall’esito già annunciato, tutto era già stato segnalato nel luglio 2020”, così il deputato Pd Nello Dipasquale commenta l’operazione della Dia che ha realizzato quattro misure cautelari nei confronti di un ex dirigente del Consorzio per le autostrade siciliane e tre imprenditori che avrebbero turbato un appalto dal 10 milioni di euro per l’affidamento dei servizi antincendio nei tratti di strade gestiti dal Cas. “Nell’esprimere i miei complimenti agli inquirenti – prosegue Dipasquale -, voglio ricordare come il Partito democratico aveva fatto notare che il bando era apertamente illegittimo”.

“Ho denunciato in Procura”

“Il 23 luglio 2020 – racconta Dipasquale – presentai, con alcuni colleghi del Pd, un’interrogazione per chiedere la revoca della gara. Cosa che avvenne il 28 luglio successivo. Fin da subito avevamo sottolineato che i numerosi requisiti stabiliti finivano per restringere la possibilità di accedere all’appalto a un solo operatore. Poi – prosegue il deputato dem – il primo aprile 2021 il bando è stato ripubblicato. Anche stavolta abbiamo chiesto la revoca del bando facendo notare che il servizio antincendio affidato ai vigili del fuoco sarebbe costato di meno. Dal governo – racconta Dipasquale – non arrivò nessuna risposta. All’atto parlamentare. quindi, ho fatto seguire un esposto alla Procura di Messina temendo che la politica non sarebbe intervenuta. Oggi sono intervenuti gli inquirenti ma adesso chi pagherà il prezzo più alto sono i siciliani che per l’inerzia delle forze di governo dovranno subire il peso di procedure irregolari e dei disservizi che potrebbero discenderne”.