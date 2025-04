L’incidente di via Portella: addio a Vincenza e al suo cuore di nonna

Tanto affetto per Enza morta in via Portella della Ginestra

Il cuore delle nonne non ha confini. Come il cuore dei nonni. Non si tratta di stabilire paragoni, ma di rammentare una verità nota a quelli che sono stati tenuti per mano, su qualunque strada. Vincenza Lombardo, 65 anni, è morta, nell’incidente di via Portella della Ginestra a Palermo. Con lei c’erano i suoi nipotini.

Vincenza era una nonna e aveva un cuore immenso. Amava senza confini quei bambini che erano la luce dei suoi occhi, come la sua famiglia. Ed era amata. Tutti le volevano bene, tutti si sentivano rassicurati, quando la vedevano al suo solito posto, nel suo panificio, notissimo in zona, che è molto di più di un luogo per vendere il pane appena sfornato: un ritrovo di gentilezza, infatti, è.

Vincenza se n’è andata e ha lasciato un impasto di lacrime. Racconta Teresa Leto, consigliera comunale, che la conosceva. “Andavo lì – racconta -, da bambina, per comprare la classica treccina. La signora Enza era una persona accogliente, gentile, sempre col sorriso. Col marito sembravano due corpi e un anima: due infaticabili lavoratori. Era molto affezionata ai nipoti. Un cuore di nonna”.

“Enza era molto protettiva – racconta Francesca Scrima, una carissima amica – con i suoi amati nipoti. Siamo amiche da tantissimi anni. Quando è accaduta la tragedia, stavo sistemando la biancheria, mi sono affacciata e ho visto confusione. L’ho chiamata al cellulare, non poteva rispondere. Mio marito, al rientro, mi ha spiegato. Non faccio altro che piangere”.

“Romagnolo piange una persona perbene e grande lavoratrice…. Non si può morire così però, mentre cammini sul marciapiede con i tuoi nipotini”, ha scritto il consigliere di circoscrizione, Giovanni Colletti, su Facebook.

Il cuore di una nonna non ha confini, sconfinato è il dolore che sta accompagnando Enza nel suo ultimo viaggio. Ma l’amore che resta è caldo e profuma di eternità, come il pane appena sfornato.