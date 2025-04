Nonna e nipotini travolti da un’auto: la donna è morta, grave uno dei bimbi

La tragedia mentre passeggiavano sul marciapiede

PALERMO – È morta Vincenza Lombardo, la 65enne investita in via Portella della Ginestra, a Palermo, insieme ai nipoti.

La dinamica è ancora da chiarire. Una donna di 24 anni ha perso il controllo della sua auto, una Fiat 600, e ha travolto due fioriere. Quindi ha proseguito la corsa investendo la donna e i bambini che si trovavano sul marciapiede nella strada del quartiere Settecannoli.

È stato necessario alzare il mezzo per liberare la vittima e consentire ai sanitari del 118 di trasportare i feriti all’ospedale Buccheri La Ferla. La sessantacinquenne è stata poi trasferita al Civico, dove è deceduta. I due nipotini hanno due e tre anni. Uno si trova in gravissime condizioni nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale dei Bambini.

I vigili urbani stanno acquisendo le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e verificando i tabulati telefonici per capire se la giovane al volante stesse usando il cellulare. L’indagata per omicidio stradale è stata anche sottoposta ai test per verificare se abbia assunto droghe o alcol.