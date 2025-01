L’incidente mortale al Viale Rapisardi: la vittima, i feriti, le indagini in corso

Chi era il centauro che ha perso la vita nel tragico scontro

CATANIA – Si chiamava Carlo Messina ed aveva 48 anni. È la vittima del violento incidente che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha spezzato tragicamente la routine di una tranquilla domenica pomeriggio. Era in sella alla sua moto, una Yamaha 600, e poi l’impatto contro una Skoda che non gli ha lasciato scampo. Fino a tarda sera gli agenti della polizia municipale di Palazzo degli elefanti sono stati impegnati nella ricostruzione dell’incidente.

L’incidente sul Viale Rapisardi

Sulla parte finale del Viale Mario Rapisardi che porta a piazza Santa Maria di Gesù, teatro dell’ennesima croce di sangue sull’asfalto, è visibile una lunga striscia di pneumatico: sarebbe la frenata della moto che però non è servita ad evitare l’impatto.

I vigili, come detto, stanno verificando come siano andate le cose. Al loro arrivo, l’auto era di traverso proprio a cavallo della doppia striscia continua. A terra, lo sfortunato 48enne. I medici del 118 hanno provato in ogni modo a salvarlo tentando di rianimarlo in un intervento disperato: purtroppo, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Con lui, sulla Yamaha, c’era anche una donna che è stata trasportata d’urgenza nel vicino nosocomio del Garibaldi-Centro. In ospedale è finito pure il conducente della Skoda. Le condizioni di entrambi non sono gravi. Ad intervenire sul posto, anche una squadra dei Vigili del fuoco.

Per la cronaca, la regolare circolazione stradale – a seguito dell’incidente – è ripresa attorno alle ore 23. Con gli agenti della Polizia municipale che ha avevano parzialmente chiuso al traffico il tratto di Viale per i rilievi.