L’incidente sulla A29, il critico Mattioli e l’elogio dei tassisti palermitani

Il post su Fb

PALERMO – L’incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, con un Tir ribaltato che ha invaso entrambe le corsie, ha creato parecchi disagi a chi doveva raggiungere l’aeroporto Falcone-Borsellino in mattinata. Anche il celebre giornalista e critico musicale de La Stampa, Alberto Mattioli, ha dovuto sudare sette camicie per non perdere l’aereo di ritorno, dopo la sua trasferta da inviato al teatro Massimo di Palermo per “Mitridate Eupatore”.

Grazie alla gentilezza di un tassista palermitano, racconta il giornalista sulla sua pagina Fb, il volo di ritorno non è andato perduto. Ecco il suo racconto. “Aggiornamento statistico. Ieri sera la mia recita d’opera numero 2.199: “Mitridate Eupatore” al Massimo – Onore e merito ai tassisti palermitani – scrive Mattioli -. Allora, questa mattina chiedo all’albergo di chiamarmi un taxi per l’aeroporto. Dalla Centrale, spiegano che si è ribaltata una cisterna in autostrada e di calcolare almeno un’ora di viaggio. Il mio autista, un solipsista che parlava da solo tipo monologo di Shakespeare (ma cosa dicesse non lo so, lo faceva in siciliano), mi ha correttamente informato che c’era un trenino che dalla stazione di Palermo-Notarbartolo mi avrebbe portato all’aeroporto ed è riuscito anche a farmelo prendere dopo una corsa da film americano di inseguimenti”.

“Poi – conclude il critico – il viaggio si è rivelato infernale perché il treno era più strapieno della metro di Pechino all’ora di punta. Ma comunque sto imbarcando. Il tassista ha rinunciato a una corsa miliardaria (sarei ancora dalle parti di Carini, passando in treno ho visto gente che scendeva dalla macchina così almeno prendeva il sole) ma mi ha fatto arrivare in tempo”.