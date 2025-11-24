L’incidente sulla Palermo-Sciacca, Partinico col fiato sospeso per Desiree

La giovane era in auto con Kevin Di Paola che ha perso la vita

PARTINICO – Angoscia e paura per i familiari della giovane coinvolta nel tragico incidente sulla Palermo Sciacca, avvenuto sabato. Desiree L., diciannovenne di Partinico, nel Palermitano, è rimasta gravemente ferita nello scontro che è costato la vita a Kevin Di Paola, diciottenne di Borgetto. La ragazza lotta per la vita a Villa Sofia, dove è stata trasportata d’urgenza il giorno della tragedia.

L’intervento chirurgico e le speranze

L’impatto, avvenuto con altre due auto che procedevano in direzione opposta sullo scorrimento veloce, si è rivelato violentissimo e ha ridotto i mezzi a un groviglio di lamiere. Le condizioni di Desiree sono state sin da subito ritenute critiche, al punto da rendere necessario il trasferimento in ospedale tramite l’elisoccorso. E’ ricoverata al Trauma center e nelle scorse ore è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: è in coma farmacologico.

Le speranze sono appese a un filo, tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia per dare forza coraggio. Preghiere e messaggi di conforto vengono anche condivisi sui social: “Desiree è una leonessa, ce la farà”, scrivono in tanti. E la sorella della ragazza aggiorna gli amici sulle sue condizioni, chiedendo a sua volta la vicinanza di tutti. “La situazione di Desiree rimane invariata, vi chiedo di pregare con noi. Il mio cuore piange anche per Kevin, c’è tanto, troppo dolore per mano dell’incoscienza”.

L’incidente sulla Palermo-Sciacca e le preghiere

E poi, l’appello alla comunità da parte del parroco della chiesa Santissimo Salvatore d Partinico, don Natale Centineo: “Ci uniamo nella preghiera per Kevin Di Paola, un giovane di 18 anni che ieri sera ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale. Era con lui in macchina anche la giovane Desiree, per la quale vi chiedo incessante preghiera affinché il Signore la custodisca e la riconsegni all’affetto dei suoi cari. La vita di Desiree è appesa ad un filo e solo un miracolo può salvarla. Chiediamo con forza al Signore di alzare la sua mano potente e guarirla, mentre gli chiediamo anche di alleviare il dolore dei familiari di Kevin”.

Borgetto si è fermata per Kevin

Infine, le parole struggenti del fratello della diciannovenne: “Ti prego Dio, non ce la portare via. Se davvero esisti questo è il momento per fare un miracolo”. Sono intanto stati celebrati i funerali di Kevin Di Paola. Una chiesa gremita per l’ultimo saluto a Borgetto, dove il sindaco Roberto Davì ha proclamato il lutto cittadino. “Siamo ancora increduli – ha detto il primo cittadino –, l’intera comunità è profondamente scossa dalla perdita di un ragazzo di soli diciotto anni, con ancora tanti sogni e progetti davanti a sé. Kevin resterà per sempre figlio di tutta Borgetto”.