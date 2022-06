Linguaglossa: non sopporta il cane, gli dà un wurstel al veleno

Così sarebbe morto il meticcio Black, assassinato a gennaio 2022.

LINGUAGLOSSA – Avrebbe ucciso il cane della titolare di un supermercato e, forse, anche un’altra decina di animali sul territorio. Tutto per una generica “insofferenza” nei confronti degli animali. I carabinieri della stazione di Linguaglossa hanno denunciato un uomo di 75 anni, del luogo, per il reato di uccisione di animali.

I fatti si sono svolti a gennaio, all’interno di un’area privata adibita a parcheggio di un supermercato. Black, il meticcio della proprietaria del negozio, quasi non riusciva a muoversi e soffriva visibilmente. La donna lo porta alla clinica veterinaria, ma il cane di lì a poco è morto tra gli spasmi provocati dall’ingestione di un potente pesticida.

I filmati di videosorveglianza dell’esercizio commerciale hanno fatto chiarezza. Le immagini mostrano il 75enne entrare nell’area, prendere un wurstel dalla sua auto e deporlo ai margini della strada. L’esca era avvelenata. Sono in corso accertamenti per verificare possibili collegamenti dell’autore del gesto con una decina di altri casi di cani deceduti per avvelenameto la scorsa estate, nella medesima zona.