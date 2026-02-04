“L’invisibile”, boom di ascolti per la serie su Matteo Messina Denaro

I commenti degli internauti. Buona l'interpretazione di Lino Guanciale.

Boom di ascolti per “L’invisibile”, la serie in due puntate incentrata sulla cattura di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano finito in manette il 16 gennaio 2023 a Palermo dopo 30 anni di latitanza.

La prima puntata composta da due episodi andati in onda martedì 3 febbraio, in prima serata su Rai 1, ha tenuto incollati al video 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share.

“L’invisibile” ha avuto la meglio sulla soap turca “Io Sono Farah” trasmessa nella stessa fascia oraria su Canale 5 che ha conquistato 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%. Soddisfatti i vertici Rai, come si evince da una nota diramata dall’azienda.

Paolo Briguglia nei panni del vice procuratore Paolo Guido (Foto da video)

Serie Matteo Messina Denaro, le parole della direttrice di Rai 1

“Oltre 4 milioni di telespettatori e picchi di share che raggiungono il 33,2% nel target femminile 25-34 e il 26,7% nel target femminile 15-24. Un successo netto, che conferma quanto il pubblico riconosca nella fiction del servizio pubblico un luogo di responsabilità e partecipazione civile”, ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati a proposito degli ascolti registrati dalla serie tv su Matteo Messina Denaro.

“Questo risultato è la prova del valore di una miniserie che affronta uno dei capitoli più delicati della nostra storia recente – ha proseguito – ricostruendo il lungo e complesso percorso investigativo che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro”.

“L’invisibile” ha conquistato anche i giovani

“Siamo particolarmente orgogliosi, in particolare, della risposta del pubblico più giovane, che ha riconosciuto nella serie un racconto rigoroso, coinvolgente e vicino alle loro domande sul presente. Il successo di ‘L’invisibile’ è merito naturalmente di un lavoro collettivo”, ha aggiunto la direttrice di Rai Fiction.

“Desidero ringraziare a questo proposito il team di Rai Fiction, Camfilm per la qualità della produzione, Lino Guanciale per un’interpretazione intensa e misurata, e Michele Soavi per una regia capace di unire tensione narrativa e profondità umana”, ha concluso.

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro ne ‘L’invisibile’ (Foto da video)

Apprezzamenti per Lino Guanciale

Pioggia di apprezzamenti sui social per Lino Guanciale che nella miniserie “L’invisibile”, girata tra Palermo e Roma, presta il volto a Lucio Gambera, colonnello a capo della squadra di carabinieri del ROS che assicurerà alla giustizia il superlatitante impersonato dall’attore messinese Ninni Bruschetta.

“Lino Guanciale è letteralmente perfetto in questo ruolo, mamma mia quanto era mancato”, “Potrebbe anche leggere la lista della spesa e sarebbe comunque bravissimo e figo, sempre!”, “Rimango sempre incantata di fronte al suo immenso talento e alla sua capacità di cucirsi addosso ed entrare pienamente nei personaggi che interpreta”, hanno scritto alcuni utenti su X durante la messa in onda della puntata.

Ma c’è stato anche chi avrebbe preferito che ad interpretare Lucio Gambera fosse stato un altro attore: “Senza nulla togliere a Lino Guanciale, ma questo genere di fiction non gli si addice molto. Claudio Gioè l’avrei visto meglio nel ruolo del colonnello”.

La serie su Matteo Messina Denaro troppo romanzata?

Più di un telespettatore ha invece fatto sapere che avrebbe preferito che la serie su Matteo Messina Denaro fosse meno rielaborata: “Poteva essere una serie d’azione, invece hanno scelto di romanzarla fino al limite della soap”, “Mi aspettavo che fosse una fiction basata per la gran parte da fatti realmente accaduti, ma credo sia stata un po’ troppo esagerata la narrazione”, “Comunque vi è sfuggito il tw all’inizio dove c’era scritto letteralmente ispirata e romanzata ai fini drammatici. Dovreste apprezzare la limpidezza di dichiararlo dall’inizio visto tutta la schifezza che di solito ci viene venduta per capolavoro cinematografico”, “Lino Guanciale è bravissimo, ma questa fiction ha qualcosa di stucchevole”.

Levante presta il volto a Maria Gambera (Foto da video)

Opinioni discordanti sul dialetto siciliano

Infine, il pubblico si è diviso sulla capacità degli attori di riprodurre fedelmente il dialetto siciliano: “Tutto bello eh… ma Lino Guanciale che fa la cadenza siciliana è un grande NO”, “Lino Guanciale che urla in siciliano mi servirebbe come voce della coscienza quando le cose vanno a schifio”, “Certo che i sottotitoli potevano metterli, non si capisce niente quando parlano in dialetto!”, “Lino Guanciale è perfetto anche in questo ruolo, accento né troppo accentuato né troppo caricaturale”.

Ed ancora: “Lino è bravissimo e anche il cast mi piace. Sulle ambientazioni (in tal caso ahimé) di casa mia nulla da dire. L’unica cosa fastidiosa è il finto accento, tra l’altro catanese e non palermitano, che ci propinano come in quasi ogni fiction. Nel complesso approvata!”, “Una boccata d’aria fresca sentire un accento siciliano naturale, non caricaturale. Ma non mi stupisce, parliamo di Lino Guanciale”, “Ma mica a Campobello parlano così!”.

Massimo De Lorenzo, Lino Guanciale e Noemi Brando (Foto da video)

“L’invisibile”, anticipazioni seconda puntata

EPISODIO 3:

Dopo la scoperta della talpa, il morale della squadra di Gambera è a terra. Ma l’operazione deve andare avanti. Sul Monte Catalfano, un’altura che sovrasta Palermo, bisogna montare un’antenna necessaria a rafforzare il segnale delle intercettazioni radio. Ram e Dago si offrono di condurre la missione, ma un temporale violentissimo causa un’inaspettata tragedia.

È un altro duro colpo per Gambera. Il colonnello e i suoi uomini decidono di infiltrarsi a casa di Rosalia (Simona Malato), la sorella del boss, per installare segretamente altre microspie. È in questa occasione che, nascosto in cucina, trovano un indizio che cambia tutto.

EPISODIO 4:

Sfruttando quanto scoperto a casa di Rosalia, Gambera e i suoi uomini cercano di ricostruire i movimenti del boss nei mesi precedenti. Dopo aver analizzato un enorme quantitativo di dati, individuano una clinica palermitana dove Messina Denaro si sarebbe recato regolarmente negli ultimi anni e, accedendo al sistema online dell’istituto, trovano la conferma dei loro sospetti.

Gambera decide di giocarsi il tutto per tutto. Organizza così un’operazione colossale, coinvolgendo anche le forze del GIS e di altri reparti territoriali. La mattina del 16 gennaio l’operazione “Tramonto” raggiunge il suo culmine: è il momento della verità.