“Lei sa chi sono io, complimenti e grazie”: così parlò Messina Denaro

Le parole del capomafia ai carabinieri che lo hanno arrestato

2' DI LETTURA

PALERMO – “Lei lo sa chi sono io… mi chiamo Matteo Messina Denaro” (ASCOLTA LA SUA VOCE). E poi i “complimenti per il vostro lavoro” e quel “grazie per come mi state trattando”. Gli chiedono se abbia bisogno di qualcosa, di bere o mangiare.

Il capomafia trapanese e il colonnello del Ros Lucio Arcidiacono si guardano negli occhi. Si sono riconosciuti senza mai essersi vista prima. Pochi istanti, prima che il padrino venga caricato su un furgone e portato via, in cui si condensano anni di duro lavoro.

Aricidiacono guida la squadra che, sotto il coordinamento della Procura di Palermo, ha stanato l’ultimo dei padrini latitanti. Da otto anni Acidiacono e i suoi uomini hanno perso il sonno e sacrificato gli affetti più cari per assicurare Messina Denaro alla giustizia. Hanno proseguito il lavoro di altre squadre. Nell’Arma è arrivato nell’ottobre del 1993. Le stragi di mafia erano avvenute poco tempo prima.

Il boss sapeva di essere braccato. Sono anni che i carabinieri gli fanno terra bruciata attorno. Hanno arrestata tutta la sua famiglia.

Da alcuni mesi il procuratore Maurizio de Lucia e l’aggiunto Paolo Guido avevano capito di avere imboccato la pista giusta. Gli ultimi giorni sono stati frenetici. I rapporti fra i magistrati e i carabinieri del I° Reparto investigativo del Ros di Roma e del comando provinciale di Palermo sono stati costanti. Fino al via libera di ieri mattina.

Già dalle 6 la casa di cura è circondata dai carabinieri. Ogni via d’uscita è bloccata. Messina Denaro arriva intorno alle 8. Fa il tampone Covid e si registra all’accettazione. Quindi esce dall’ingresso di via Domenico Lo Faso.

Percorre a piedi la strada secondaria, dove il suo accompagnatore, Giovanni Luppino, lo aspetta in macchina, una vecchia Fiat Bravo bianca. Forse si devono spostare al parcheggio, o magari sonio diretti al bar. Qualsiasi siano le loro intenzioni non fanno tempo di metterle in pratica. Messina Denaro prova ad accelerare. Niente da fare, viene immobilizzato (GUARDA LE FASI CRUCIALI DELL’ARRESTO).

Nella mente di chi ha lavorato senza risparmiarsi scorrono le immagini di una vita in prima linea. Il pensiero corre subito al 12 luglio 2007. Il carabiniere del Ros Filippo Salvi aveva 36 anni quando, a Bagheria, cadde da un dirupo, durante un’operazione antimafia. Una delle tante per arrivare alla cattura di ieri. L’arresto di Messina Denaro è anche merito suo.

Il suo arresto “era un dovere verso le famiglie delle vittime di mafia, verso gli italiani, verso l’intera Repubblica”, dice il procuratore de Lucia. Lo Stato, ancora una volta, ha vinto.