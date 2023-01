Ecco cosa ha detto nel momento in cui è stato bloccato

“Come ti chiami? L’ho detto, Matteo Messina Denaro”. Il capomafia trapanese è in trappola. Bloccato dai carabinieri del Ros in via Domenico Lo Faso, una stradina che costeggia la clinica La Maddalena a Palermo. Sa di non avere via di scampo, ha provato ad allontanarsi a piedi.

La struttura sanitaria era cinturata. E allora ha svelato la sua identità. Un istante dopo è stato fatto salire su un furgone e trasferito alla caserma dei carabinieri. È finita la latitanza.

IL VIDEO DELL’ARRESTO