Lipari, tragico incidente: muore centauro di 37 anni

Incidente mortale intorno alle 6,30 a Lipari.

PALERMO – Incidente mortale intorno alle 6,30 a Lipari. A perdere la vita Giovanni Profilo, 37 anni, di Canneto che si è schiantato con la sua moto in galleria. L’uomo, per cause al vaglio dei Carabinieri, mentre era in sella alla sua moto, è finito contro i paletti che delimitano il passaggio pedonale. Un tremendo impatto, con il 37enne che è morto sul colpo. I medici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.