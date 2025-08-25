Lipari, non c’è posto per operarlo: resta bloccato al pronto soccorso

Sarebbero 11 le ore in sala d'attesa mentre si cerca un posto in Sicilia

LIPARI (MESSINA) – Da oltre 11 ore, un operatore ecologico rimasto ferito in un incidente stradale è nel pronto soccorso dell’ospedale di Lipari in attesa che si riesca a trovare un posto in ortopedia in altro ospedale siciliano.

Il paziente ha riportato la frattura di tibia e perone, ma nel nosocomio dell’isola dell’arcipelago delle Eolie non è possibile sottoporlo a un intervento chirurgico.

Per questo gli operatori sanitari di Lipari hanno cercato la disponibilità di un posto letto nei reparti di Ortopedia di altri ospedali in Sicilia, ma al momento non risulta alcuna disponibilità e il paziente resta in attesa al pronto soccorso.