Liste d’attesa, pronto soccorso, cure: il disastro della Sanità pubblica

Sempre più persone rinunciano alle cure

Il Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1978 per garantire a tutti il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, sta vivendo una crisi profonda, rischiando di trasformarsi in un sistema sempre più esclusivo e meno accessibile.

Il modello universalistico su cui si fondava, basato su uguaglianza, equità e solidarietà, è oggi minacciato da sottofinanziamenti cronici, carenza di personale e una progressiva privatizzazione dei servizi.

Le conseguenze di questa deriva sono sotto gli occhi di tutti: liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al collasso, diseguaglianze territoriali sempre più marcate e una crescente fuga di medici e infermieri dal settore pubblico, costretti a lavorare in condizioni insostenibili.

La salute sta diventando un bene per pochi, mentre milioni di persone rinunciano alle cure per difficoltà economiche. Solo nel 2023 sono stati 4,5 milioni di italiani che hanno dovuto fare questa scelta drammatica e di questi ben 2,5 milioni per motivi finanziari.

Questa non è solo una crisi del sistema sanitario, ma una crisi sociale e democratica.

Un Paese che smette di investire nella sanità pubblica tradisce i suoi valori fondanti, abbandonando i cittadini più fragili e alimentando un modello di “darwinismo sociale”, in cui sopravvive solo chi può permetterselo.

Tutte le forze politiche devono mettere da parte divisioni ideologiche e intervenire con urgenza per rafforzare il SSN.

È necessario un finanziamento adeguato, un piano strutturale per il reclutamento del personale sanitario e una riforma che garantisca l’accesso equo alle cure. Il diritto alla salute non può essere barattato con logiche di mercato: è un diritto fondamentale, che appartiene a ciascuno di noi in quanto esseri umani.