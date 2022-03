I dati sono forniti dal Viminale

Sembra non volersi fermare il conflitto che coinvolge la Russia e l’Ucraina. Il popolo ucraino sta scappando dal proprio Paese e cerca rifugi in altre Nazioni.

Tra lo Stato che sta accogliendo gli ucraini in fuga c’è l’Italia. Ad oggi, come comunicato dal Viminale via Twitter, sono più di 17mila quelli arriva nella Pensiola.

