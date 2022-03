Palermo si mobilita per accogliere le famiglie ucraine

L'associazione Life and Life è in contratto con la Regione, Comune e protezione civile

PALERMO – “Abbiamo già avuto la disponibilità di tre famiglie della nostra rete ad accogliere i bambini ucraini. Stiamo cercando di organizzare questo tipo di assistenza ma ancora non c’è chi coordina questo tipo di interventi. Siamo in contatto con la Regione, il Comune e la protezione civile, ma non abbiamo avuto nessuna indicazione su chi deve coordinare l’affido temporaneo dei bimbi”. Valentina Cicirello dell’associazione Life and Life sta cercando in questi giorni la disponibilità delle famiglie palermitane ad accogliere bambini ucraini.

In questi giorni, inoltre, tante realtà palermitane si sono messe in rete per raccogliere donazioni. Sono una trentina le associazioni e parrocchie che stanno raccogliendo materiale sanitario, alimenti medicinali e presidi ospedalieri da spedire nel paese aggredito dalla Russia. I punti di raccolta sono alla Fiera del Mediterraneo, alla Parrocchia Santissimo Crocifisso in via Messina Marine e all’ambulatorio Ippocrate in via Benfratelli.