Lite a colpi di katana tra anziani per un parcheggio

Un anziano ai domiciliari per tentato omicidio

Una lite tra anziani per un posto auto si è trasformata in un episodio di violenza a Vietri di Potenza. Un pensionato del luogo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito un suo conoscente con una katana, un’arma bianca dalla lama lunga circa 50 centimetri.

L’episodio è avvenuto sabato 25 ottobre all’interno di un’abitazione. Secondo quanto ricostruito dai militari, la lite tra i due uomini – entrambi residenti a Vietri – sarebbe scoppiata per motivi legati al parcheggio di un’auto.

La katana era detenuta illegalmente

Nel corso del confronto, l’anziano avrebbe impugnato la katana, detenuta illegalmente, e avrebbe colpito l’altro alla testa provocandogli una ferita nella parte posteriore del capo.

I carabinieri, giunti rapidamente sul posto dopo la segnalazione, hanno messo in sicurezza l’area e ricostruito la dinamica dei fatti. L’aggressore è stato bloccato e l’arma sequestrata. La vittima, soccorsa da un familiare, è stata trasportata all’ospedale di Potenza. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni giudicate non gravi.

Lite tra anziani, un arresto

Il pensionato è stato arrestato per tentato omicidio. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato il fermo disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

