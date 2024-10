Coltello e spranga durante una lite condominiale, due persone denunciate

I due vicini, un uomo e una donna, bloccati dalla Polizia

CATANIA – Una lite tra condomini per la sosta dell’auto stava per finire a coltellate, e solo l’intervento della Polizia ha impedito che si trasformasse in un evento più grave. I due vicini di casa coinvolti, un uomo e una donna di trent’anni, sono stati denunciati per minacce aggravate. Lo comunica la Questura in una nota.

Nel fine settimana gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti, nel quartiere San Berillo Nuovo, a seguito della segnalazione di una lite tra condomini, scaturita per la sosta delle auto all’interno del parcheggio condominiale.

La lite a Catania e le armi

Al culmine della lite a Catania, la donna ha preso in mano un coltello da macellaio con lama di 33 centimetri e l’ha rivolto contro il vicino. L’uomo, a sua volta, ha impugnato un manganello telescopico di metallo e lo ha sbattuto contro il cancello condominiale, per farla desistere la donna da un tentativo di aggressione.

L’intervento dei poliziotti è stato fondamentale per evitare che la lite potesse degenerare, tanto che i due, alla vista della pattuglia, hanno nascosto subito le armi. Dopo un controllo gli agenti hanno trovato il coltello tra le sterpaglie all’interno del parcheggio e il manganello in un angolo del cortile interno. Le armi sono state sequestrate e i due condomini denunciati per minacce aggravate.