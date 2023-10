LND Sicilia, Alderisi nuovo coordinatore tecnico delle selezioni di calcio a 11

Allenerà anche la rappresentativa Under 19

1' DI LETTURA

PALERMO – Arriva la prima novità in vista del Torneo delle Regioni in programma nel 2024. Il presidente Sandro Morgana ha nominato Pierpaolo Alderisi come nuovo coordinatore tecnico delle selezioni regionali di calcio a undici e allenatore della rappresentativa Under 19.

Il numero uno della Federcalcio dell’isola, inoltre, ha confermato alla guida dell’Under 15 Daniele Di Salvo, mentre nell’Under 17 la novità è rappresentata dall’incarico conferito al messinese Francesco Mangano. Antonia Giammanco guiderà anche in questa stagione la selezione femminile.

Verso il Torneo delle Regioni

“Il modus operandi dovrà essere chiaro dall’inizio per tutte le rappresentative – spiega Pierpaolo Alderisi -. Nelle nostre selezioni cerchiamo giovani calciatori che siano pronti a disputare uno dei più importanti eventi di calcio giovanile in Italia, il Torneo delle Regioni 2024, che è secondo solo al Torneo internazionale di Viareggio. Noi facciamo attività di selezione, non svolgiamo qualificazione. I ragazzi di prospettiva, che in questa fase non rientrano tra i profili interessanti per il Torneo delle regioni, saranno inseriti nel nostro data base che contiene le schede dei giovani nati dal 2004 al 2010″.

Oltre al piano tecnico i selezionatori dovranno stare attenti anche a quello comportamentale: “Il Torneo è un tritasassi – aggiunge il nuovo coordinatore tecnico -, si gioca ogni giorno. Devi essere sempre pronto a dare il massimo per un evento calcistico che dà ai giovani calciatori una straordinaria visibilità. Inoltre, per espresso volere del presidente Morgana, i valori educativi e il rispetto delle regole diventano prioritari nello sviluppo di qualsiasi tipo di discorso tecnico“.