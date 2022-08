Maltempo a Lipari

1' DI LETTURA

EOLIE (MESSINA) – Due Trombe d’aria marine nel giro di 24 ore nelle isole Eolie. La prima due giorni fa avvistata nella spiaggia di “Pecorini” a Filicudi. La seconda avvistata ieri pomeriggio a Stromboli.

A Lipari invece sempre ieri pomeriggio la pioggia torrenziale ha creato diversi allagamenti in alcune zone dell’isola. Per fortuna da Stromboli, dopo la recente bomba d’acqua con il fiume di fango che ha danneggiato case e negozi e viuzze, non vengono segnalati nuovi danni o emergenze.