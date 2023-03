L’Orlandina si aggiudica il derby: vittoria interna contro il Green Basket

Anche in una serata non brillantissima dal punto di vista offensivo l'Infodrive conquista il suo settimo successo casalingo

1' DI LETTURA

CAPO D’ORLANDO (ME) – Nella 22ª giornata del Campionato di Serie B Old Wild West, girone B, all’Infodrive Arena va in scena il derby tra l’Infodrive Capo d’Orlando e il Green Basket Palermo, che termina con la 7ª vittoria casalinga dei paladini.

La partita inizia subito con un buon ritmo ed a causa di qualche disattenzione di troppo l’Orlandina si trova sotto di 7 punti al termine del primo quarto, svantaggio che viene recuperato nella seconda frazione di gioco, che si chiude sul momentaneo 36-34.

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Robustelli aumentano il proprio vantaggio, pur senza riuscire a dare lo strappo decisivo, grazie soprattutto alla buona prova difensiva, che si traduce in un importante numero di palle recuperate.

Durante l’ultimo quarto l’Infodrive mantiene il controllo del match garantendosi la vittoria con il risultato finale di 69-60.



Anche in una serata non brillantissima dal punto di vista offensivo, l’Orlandina Basket può godersi un’altra vittoria davanti al proprio pubblico, un successo che le consente per la prima volta in stagione di pareggiare il conto di vittorie e sconfitte.

Adesso testa alla prossima partita, un altro derby siciliano, che si giocherà sabato 18 marzo alle 20:30 sul campo della Virtus Ragusa.